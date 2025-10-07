Großmut im Westerwald Guter Geist übernimmt die Benzinrechnung – weg ist er 07.10.2025, 16:30 Uhr

i Doris Moritz-Zander hatte mit ihrem Auto ein erstaunliches Erlebnis. Birgit Piehler

„Eine wahre, schier unglaubliche Begebenheit – nicht irgendwo, sondern mitten im Westerwald“. Davon berichtet unserer Zeitung eine 69-jährige Westerwälderin. Ein junger Mann hatte ihr zuvor an der Tankstelle das Benzin bezahlt.

Der Tag startete nicht so gut für Doris Moritz-Zander. Das persönliche Wohlbefinden war an diesem Tag zu Hause geblieben, und, sich mit einem für sie selbst zufriedenstellenden Outfit auszustatten, hatte sich bis dahin keine Gelegenheit geboten. Der Umstand des leeren Benzintanks zwang die 69-Jährige, am Nachmittag zu einer Tankstelle nahe der Autobahnzufahrt in Höhr-Grenzhausen zu fahren.







