Auf dem ehemaligen Aldi-Parkplatzgelände in Höhr-Grenzhausen wird eine Großküche gebaut, in der täglich etwa 2000 Mahlzeiten zur Versorgung regionaler Seniorenhäuser, aber auch hiesiger Schulen im Cook-and-Chill-Verfahren hergestellt werden sollen.
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Neugierig schaut der eine oder andere schon mal auf dem Weg nach Höhr-Grenzhausen im Vorbeifahren auf die Entwicklungen des tiefer gelegenen, ehemaligen Aldi-Geländes im Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße. Das Gebäude selbst hat bereits die Firma Kasap Betriebseinrichtungen übernommen, die auf die Eröffnung zusteuert.