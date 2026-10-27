Für mehrere Tausend Malzeiten Großküchenbau in Höhr-Grenzhausen geht an den Start Birgit Piehler 27.10.2026, 16:30 Uhr

i Freuen sich auf die Umsetzung der intensiven Planung für die Großküche: (von links) Andreas Kupp, Pressereferent, Markus Kaufmann, Betriebsleiter der Zentralküche, Stefan Feld, Geschäftsführer der Bethesda - St. Martin gGmbH, und Daniel Schaffrath, Architekt und Ingenieur für die Planung der Großküche. Birgit Piehler

Auf dem ehemaligen Aldi-Parkplatzgelände in Höhr-Grenzhausen wird eine Großküche gebaut, in der täglich etwa 2000 Mahlzeiten zur Versorgung regionaler Seniorenhäuser, aber auch hiesiger Schulen im Cook-and-Chill-Verfahren hergestellt werden sollen.

Neugierig schaut der eine oder andere schon mal auf dem Weg nach Höhr-Grenzhausen im Vorbeifahren auf die Entwicklungen des tiefer gelegenen, ehemaligen Aldi-Geländes im Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße. Das Gebäude selbst hat bereits die Firma Kasap Betriebseinrichtungen übernommen, die auf die Eröffnung zusteuert.







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