Viel Arbeit aufgrund der riesigen Zerstörungen, die der Tornado am 19. August in und um Höhr-Grenzhausen hinterlassen hat, ist schon bewältigt worden. Wie es in den Waldbereichen rund um die Kannenbäckerstadt aussieht, erläutert Förster Detlev Nauen.
Lesezeit 3 Minuten
„Stellenweise Totalschaden“, so lautet, kurz gesagt, die Diagnose von Revierförster Detlev Nauen zu verschiedenen Stellen im Stadtwald und der Höhr-Grenzhäuser Umgebung nach dem Tornado am 19. August. Knapp sechs Wochen sind vergangen, nachdem das Unwetter in der Kannenbäckerstadt gewütet hat.