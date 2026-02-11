Närrischer Geburtstag der KG
Grau-Blau Höhr-Grenzhausen feiert 77 Jahre
Auch in nicht ganz einfachen Zeiten wurde bei Grau-Blau ausgelassen und fröhlich gefeiert - wie dieses Foto aus dem Jahr 1949 zeigt.
Archiv Karnevalsgesellschaft Grau-Blau Höhr

Ihre 77. Session feiert die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau Höhr-Grenzhausen in diesem Jahr. Alle Sitzungen waren unmittelbar ausverkauft, denn die Freude am Karneval ist in der Kannenbäckerstadt ungebremst – dafür sorgt auch der Nachwuchs.

Im Oktober 1949 gründete sich die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau im Höhr-Grenzhäuser Kasino und startete unmittelbar in ihre erste Session. Heiter und ausgelassen geht es auch heute noch zu.Mit einem fulminanten Auftakt ist die KG Grau-Blau im Januar bereits in ihr ganz besonderes siebenmal elftes Jubiläumsjahr gestartet.

