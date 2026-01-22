Über 40 Jahre ist Armin Georg unterwegs, um nicht nur Erste- , sondern auch organisatorische Hilfe beim DRK zu leisten. Dafür überreichte ihm nun Landrat Achim Schwickert die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz in einer kleinen Feierstunde.

Anlässlich der langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Dienste der Gemeinschaft erhielt Armin Willi Georg aus Hillscheid die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz.

Verliehen wurde die Auszeichnung von Ministerpräsident Alexander Schweitzer, die Landrat Achim Schwickert im Rahmen einer Feierstunde im Kreishaus in Montabaur überreichte.