Westerwälderin zieht Bilanz
Gleichstellung von Frauen hält noch viel Arbeit bereit
Einen sehr herzlichen persönlichen Abschied erfuhr Beate Ullwer (vorn links) von der Kollegin und Weggefährtin Simone Rothermel (vorn rechts), Sprecherin der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in Rheinland-Pfalz.
Birgit Piehler

Worauf blickt die in den Ruhestand verabschiedete Gleichstellungsbeauftragte des Westerwaldkreises zurück, was konnte vor allem für Frauen in 25 Jahren erreicht werden? Sie berichtet unserer Zeitung.

Nach beinahe 25 Jahren im Dienst der Kreisverwaltung will die bisherige Gleichstellungsbeauftragte noch nicht gänzlich im frisch gewonnenen Ruhestand versinken, verrät Beate Ullwer unserer Zeitung, aber sie freue sich darauf, ausschlafen und den Tag nach eigenen Wünschen gestalten zu können.

