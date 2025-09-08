Der Werkstoff Glas ist weder in der Kunst noch als Produkt großer ansässiger Betriebe und auch in der Technik nicht wegzudenken. Nadja Kratz, Geschäftsführerin des Forschungsinstituts für Glas und Keramik in Höhr-Grenzhausen, erklärt, weshalb.

. Das Forschungsinstitut für Glas und Keramik (FGK) in Höhr-Grenzhausen dient zwar vornehmlich dem Imageträger der Region, der Keramik, doch ist der Werkstoff Glas weder in der Kunst noch als Produkt großer ansässiger Betriebe – und vor allem inzwischen auch nicht in der Technik wegzudenken. Beide Werkstoffe stehen oft dicht beieinander: „Glas geht immer wieder Hand in Hand mit der Keramik“, sagt Nadja Kratz, Geschäftsführerin des FGK.

Das finde man beispielsweise in der Verwendung von Glaskeramik, wie man sie von Cerankochfeldern kennt, oder Glaslot, das in der Fügetechnologie eingesetzt wird, um Metall- und Keramik Teile miteinander zu verbinden. Glas könne die Keramik jedoch nicht in allen Bereichen ersetzen, so die promovierte Werkstoffingenieurin. Transparente Keramiken kommen dort zum Einsatz, wo Glas an seine Grenzen stößt – mit ihren hohen Brechungsindizes hat diese besondere Vorteile für optische Anwendungen und präzise technische Bauteile.

Glas ist Hightech

Auch in der Oberflächenveredelung spiele Glas eine wichtige Rolle – etwa bei Glasuren für Dachziegel, Isolatoren, Geschirr oder technischen Flächen, die besonders abrieb- und bruchfest sein müssen. Die klassische Emaille, also die Glasbeschichtung auf Metall, verliere hingegen zunehmend an Bedeutung.

Eine Schmelzwanne zur Entwicklung solcher Gläser lohne für das FGK allerdings nicht, da große Betriebe ihre eigene Entwicklung unterhalten. „Wir entwickeln keine Gläser selbst, aber wir wissen genau, wie man ihre Qualität misst – und das ist für viele Hightech-Anwendungen entscheidend“, so Kratz. Am Institut werde auf Festigkeit, Korrosionseigenschaften, Dauerfestigkeit und Spannungen im Material geprüft – sowohl bei keramischen wie auch Glasmaterialien. Glas sei Hightech – und in Höhr-Grenzhausen werde daran geforscht, geprüft und weitergedacht. Das FGK zeige, wie viel Zukunft in einem scheinbar vertrauten Werkstoff steckt.

Glaskeramik kann noch mehr

Glaskeramik sind Materialien mit einer Mischstruktur aus amorphen und kristallinen Bereichen, die verfahrenstechnisch ihre spezifische Anordnung kristalliner Struktur in dem zweiphasigen Kristallisationsprozess einer Glasschmelze entstehen. Um hochleistende optische Gläser herzustellen, benötigt es eine definierte Verfahrenstechnik für ein fehler- und spannungsfreies Glas.

Aufgrund hoher Temperaturbeständigkeit und geringer Wärmeausdehnung können sie als optische Gläser in Industrie und Raumfahrt eingesetzt werden. Durch ihre definierten optischen Eigenschaften, beispielsweise in der Lichtbrechung und einer hohen Reinheit von Linsen, werden sie in Prismen oder Spiegeln optischer Systeme wie Teleskopen oder Displays verwendet.