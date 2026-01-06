Gesetzliche Betreuung ist keine Bevormundung

Wer macht sich schon gerne Gedanken darum, dass man – vermeintlich allenfalls in hohem Alter – betreuungsbedürftig wird, was rechtliche oder finanzielle Angelegenheiten betrifft? Manchen macht der Gedanke Angst. Zu Unrecht, wie das Sozialamt erklärt.
Lesezeit 3 Minuten
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und gesetzliche Betreuer: Man liest und hört es oft, dennoch scheuen viele Menschen die Auseinandersetzung mit dem Thema, – denn wer denkt schon gerne daran, dass er hilfebedürftig werden könnte?Die gesetzlichen Betreuer, beruflich oder ehrenamtlich tätig, haben viel zu tun.