Westerwälder Behörde klärt auf Gesetzliche Betreuung ist keine Bevormundung Birgit Piehler 06.01.2026, 20:00 Uhr

i Wie wichtig eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht für jeden Einzelnen, auch nicht erst im hohen Alter, sein können, zeigt sich oft, wenn sie gebraucht werden und möglicherweise für einen Betroffenen nicht existieren. Birgit Piehler

Wer macht sich schon gerne Gedanken darum, dass man – vermeintlich allenfalls in hohem Alter – betreuungsbedürftig wird, was rechtliche oder finanzielle Angelegenheiten betrifft? Manchen macht der Gedanke Angst. Zu Unrecht, wie das Sozialamt erklärt.

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und gesetzliche Betreuer: Man liest und hört es oft, dennoch scheuen viele Menschen die Auseinandersetzung mit dem Thema, – denn wer denkt schon gerne daran, dass er hilfebedürftig werden könnte?Die gesetzlichen Betreuer, beruflich oder ehrenamtlich tätig, haben viel zu tun.







