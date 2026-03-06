Polizeieinsatz in Wirges
Geschäftsmann fühlt sich wie Schwerverbrecher behandelt
Ludwig Clemens und seine Hündin in dem kleinen Schlüsseldienst- und Schuhmacher-Geschäft, das er seit 1984 in Wirges führt, seit zwölf Jahren in der Bahnhofstraße.
Birgit Piehler

Ludwig Clemens führt seit mehr als 40 Jahren ein kleines Schuhmacher- und Schlüsseldienst-Geschäft in Wirges. Wegen des Verdachts auf Besitz illegaler Messer durchsuchte die Polizei das Geschäft – ein großer Schreck für den 76-jährigen Inhaber.

Auslöser war ein offenbar illegales Messer, das Ludwig Clemens vor Längerem von einem Lieferanten bezogen hatte. Doch das war ihm nicht bewusst, als plötzlich die Polizei vor der Tür seines Geschäfts in der Wirgeser Bahnhofstraße stand und begann, es zu durchsuchen.

