Ludwig Clemens führt seit mehr als 40 Jahren ein kleines Schuhmacher- und Schlüsseldienst-Geschäft in Wirges. Wegen des Verdachts auf Besitz illegaler Messer durchsuchte die Polizei das Geschäft – ein großer Schreck für den 76-jährigen Inhaber.
Lesezeit 3 Minuten
Auslöser war ein offenbar illegales Messer, das Ludwig Clemens vor Längerem von einem Lieferanten bezogen hatte. Doch das war ihm nicht bewusst, als plötzlich die Polizei vor der Tür seines Geschäfts in der Wirgeser Bahnhofstraße stand und begann, es zu durchsuchen.