Bürgerdialog wird Politikum
Gepfefferte Bratwurst zum Abendbrot: AfD in Hillscheid
Das Motto des Abends aufgegriffen haben die Demonstranten, die der AfD in Hillscheid eine Gegenposition boten.
Das Motto des Abends aufgegriffen haben die Demonstranten, die der AfD in Hillscheid eine Gegenposition boten.
Birgit Piehler

Für einen Bürgerdialog außerhalb des Wahlkampfs baute der AfD-Kreisverband mit Bailey Wollenweber (MdL) vor dem Hillscheider Rathaus einen Grill und Stehtische auf. Bürger aus der Verbandsgemeinde wollten dies nicht hinnehmen und demonstrierten.

Lesezeit 2 Minuten
Dass es kein harmonisches Miteinander wird, war vorauszusehen: Als der AfD-Kreisverband sein Zelt und den Grill vor dem Hillscheider Rathaus aufbaut, um interessierte Bürger zu einem abendlichen Bratwürstchen und zu Gespräch einzuladen, stehen auf der anderen Straßenseite bereits rund 80 Demonstranten – und dazwischen in weiser Voraussicht eine Gruppe Polizeibeamter.
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