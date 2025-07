Ein mildes Urteil erhielt ein 22-Jähriger, der zum Tatzeitpunkt noch dem Jugendstrafrecht zufiel und aufgrund des Tatvorwurfs schon einmal vor dem Richter stand. So wurde dem Westerwälder zunächst Vergewaltigung vorgeworfen, was sich jedoch aufgrund der Aussagen der betroffenen Zeugin und des Angeklagten zur sexuellen Nötigung wandelte.

Laut der Anklage soll der junge Mann die zum Tatzeitpunkt 15-Jährige im Toilettenraum eines Supermarktes bedrängt haben, dort mit ihm Sex zu haben. Vorangegangen war eine längere Bekanntschaft der beiden jungen Leute. Sie habe Geldprobleme gehabt, hieß es in den Aussagen, und Gelegenheit gesucht, Geld zu verdienen. Worauf sie zögerlich auf den Vorschlag eingegangen sei, mit ihm Sex gegen Geld zu haben.

Angeklagter geständig

Verabredet hätten sich die jungen Leute in dem Supermarkt und sich dort gemeinsam auf die Toilette begeben. Doch sei es nicht zum endgültigen Vollzug der Handlung gekommen, so machten beide glaubhaft, weshalb der Anklagepunkt Vergewaltigung fallengelassen wurde. Der heute 22-Jährige habe dem Mädchen das Geld trotzdem gegeben, damit sie Schulden anderweitig abzahlen könne.

Für die Nötigung der Minderjährigen wurde der Angeklagte bereits zu einer Geldstrafe verurteilt, die er jedoch nicht vollständig zahlte und deshalb erneut vor Gericht erscheinen musste. Um dem geständigen Angeklagten als Auszubildenden die Chance zu geben, sich zu bewähren und dennoch für seine schlechte Zahlungsmoral zu bestrafen, wurde die Geldstrafe erhöht. Insgesamt hat er 450 Euro an das Koblenzer Kinderhospiz in einem festgelegten Zeitraum zu zahlen. Bei wiederholtem Verzug droht ihm der Jugendstrafvollzug, da er zudem auch anderweitig strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Rechtsmittel oder Berufung einzulegen, wurde von beiden Prozessparteien abgewiesen.