Sicherheit im Ernstfall Gefahrstoffzug – Unfallübung auf gesperrter A48 Birgit Piehler 09.03.2026, 19:00 Uhr

i In regelmäßigen Abständen trafen sich die Einheiten zur Lagebesprechung. Carolin Faller/Kreisverwaltung. Carolin Faller/ Kreisverwaltung

Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, nutzten Einsatzkräfte des Westerwaldes das wegen des Brückenabrisses gesperrte Teilstück der A48 zwischen Höhr-Grenzhausen und Dernbacher Dreieck für eine groß angelegte Übung eines Unfalls mit Gefahrstoffen.

Die mit dem Brückenabriss in Höhr-Grenzhausen verbundene Teilsperrung der A48 nutzte der Gefahrstoffzug des Westerwaldkreises für eine groß angelegte Übung unter realen Bedingungen. Angenommen wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Transportfahrzeugen und unterschiedlichen Gefahrstoffen.







Artikel teilen

Artikel teilen