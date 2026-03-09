Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, nutzten Einsatzkräfte des Westerwaldes das wegen des Brückenabrisses gesperrte Teilstück der A48 zwischen Höhr-Grenzhausen und Dernbacher Dreieck für eine groß angelegte Übung eines Unfalls mit Gefahrstoffen.
Die mit dem Brückenabriss in Höhr-Grenzhausen verbundene Teilsperrung der A48 nutzte der Gefahrstoffzug des Westerwaldkreises für eine groß angelegte Übung unter realen Bedingungen. Angenommen wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Transportfahrzeugen und unterschiedlichen Gefahrstoffen.