Sicherheit im Ernstfall
Gefahrstoffzug – Unfallübung auf gesperrter A48
In regelmäßigen Abständen trafen sich die Einheiten zur Lagebesprechung.
In regelmäßigen Abständen trafen sich die Einheiten zur Lagebesprechung.
Carolin Faller/Kreisverwaltung. Carolin Faller/ Kreisverwaltung

Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, nutzten Einsatzkräfte des Westerwaldes das wegen des Brückenabrisses gesperrte Teilstück der A48 zwischen Höhr-Grenzhausen und Dernbacher Dreieck für eine groß angelegte Übung eines Unfalls mit Gefahrstoffen.

Lesezeit 2 Minuten
Die mit dem Brückenabriss in Höhr-Grenzhausen verbundene Teilsperrung der A48 nutzte der Gefahrstoffzug des Westerwaldkreises für eine groß angelegte Übung unter realen Bedingungen. Angenommen wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Transportfahrzeugen und unterschiedlichen Gefahrstoffen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren