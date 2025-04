Mit Erfahrung an Ort und Stelle und doch mit frischer Motivation tritt Anna Petry ihre neue Arbeit für die „Partnerschaft Demokratie im Kannenbäckerland“ an – und bringt Ideen für das Miteinander der Menschen in den beiden Verbandsgemeinden mit.

Seit Anfang April 2025 hat die „Partnerschaft für Demokratie im Kannenbäckerland“ein neues Gesicht: Anna Petry übernimmt die Koordinierungs- und Fachstelle der „Partnerschaft für Demokratie im Kannenbäckerland“, dem Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach zur Förderung von Projekten und Veranstaltungen in den Verbandsgemeinden mit Themen zu politischer Bildungsarbeit, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und Demokratieförderung.

Die 42-jährige Sozialpädagogin und Erzieherin habe nicht lange gezögert bei der Frage, ob sie die neue Aufgabe übernehme. Als etwas spannendes Neues bezeichnet Anna Petry die Herausforderungen, die hinter der Aufgabe stehen und freut sich auf das Engagement, bei dem die gesellschaftliche Vielfalt in den beiden Verbandsgemeinden für sie im Fokus stehen. Was sie gereizt habe, sei die Möglichkeit, es in vielfältiger Weise einsetzen zu können.

In Team und Netzwerk eingebunden

Anna Petry ist nicht wirklich neu am neuen Wirkungsort. Ihre umfangreiche Erfahrung in der Jugendarbeit hat sie im Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum „Zweite Heimat“ in den Jahren vor Ihrer Elternzeit bereits gesammelt. Seit 2010 hat sie im „Treff 34“ als Jugendbetreuerin mit gearbeitet, eine Zeit lang als Streetworkerin und seit 2023 dann im Jugendtreff betreut.

Sie sei gut in das Team eingebunden, berichtet Petry, und könne zudem auf ein gewachsenes Netzwerk zurückgreifen, um gemeinsam mit lokalen Akteuren – dem Begleitausschuss der Partnerschaft, den Vereinen, Institutionen, verschiedenen Trägern – die Zusammenarbeit auszubauen und neue Projekte auf den Weg zu bringen.

i Das Team der "Zweiten Heimat" hat die Vorstellung verbildlicht, dass Demokratie erst aus vielen, gut abgestimmten Zutaten unter Mitwirken vieler Menschen zu einem Allen wohlschmeckenden Ergebnis führt. "Zweite Heimat"/ Urheber folgt

Dass zahlreiche Bürger und Vereine mit Ideen und neuen Impulsen das Geschehen in der Gemeinschaft inspirieren, hofft die Sozialpädagogin, und, dass zahlreiche Projekte für mehr Vielfalt, Toleranz und ein demokratisches Miteinander durch die Partnerschaft angeschoben werden können, an denen alle Menschen aller Altersstufen teilhaben sollen.

Für das neue Förderjahr 2025, so teilt das Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum, in dessen Trägerschaft die Partnerschaft geführt wird, in einer Pressemitteilung mit, sind bereits einige spannende Projekte in verschiedenen Bereichen in Planung. Dazu gehöre beispielsweise die Zusammenarbeit von Senioren und jungen Menschen, um in einem modernen Ansatz gemeinsam an Zeitzeugenberichten zu arbeiten. Auf digitaler Ebene werde es Projekte zur Aufklärung zu KI und zu Fake News geben. Das Jugendforum soll mit frischen Ideen in neuen Strukturen belebt und die Jugendbeteiligung gefördert werden.

„Gemeinsam können wir unsere Demokratie lebendig und vielfältig gestalten.“

Anna Petry, Leiterin der Koordinierungs- und Fachstelle „Partnerschaft Demokratie im Kannenbäckerland“

Mit Vorfreude, so Petry, blicke sie auch auf das zweite „Multi-Kulti-Fest“ in Höhr-Grenzhausen im September. Bereits das erste bunte Kulturenfest, das Vielfalt und interkulturellen Austausch unter den Menschen feiern und stärken soll, fand großen Anklang. Dem schließe sich auch die Idee von Café International an, das im April im Bürgerzentrum Premiere hatte und an jedem letzten Montag im Monat für Menschen jedes Alters und jeder Herkunft seine Pforten öffnet.

Gemeinsam haben das Team der „Zweiten Heimat“ und Anna Petry die Idee der bunten und wohlschmeckenden „Demokratie-Suppe“ zum Symbolfoto umgesetzt – die erst dann dann richtig gut gelungen ist, wenn alle Zutaten in der richtigen Menge und Qualität vorhanden sind. „Gemeinsam können wir unsere Demokratie lebendig und vielfältig gestalten“, sagt die 42-Jährige. Bürger und Vereine können ihre eigenen, einzigartigen Zutaten – Ideen, Meinungen und Engagement – einbringen, sodass jeder Löffel der Suppe Vielfalt und Zusammenhalt der Gemeinschaft widerspiegelt.

Mitmachen erwünscht!

Alle interessierten Bürger und Vereine sind herzlich eingeladen, sich mit Ideen und Vorschlägen zu melden. Informationen zur Arbeit von Anna Petry, dem Förderprogramm und den darin enthaltenen Möglichkeiten sind unter www.demokratie-kannenbaeckerland.de zu finden oder telefonisch im Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum „Zweite Heimat“ in Höhr-Grenzhausen unter 02624/7257 anzufragen, wo die Koordinierungs- und Fachstelle ansässig ist.

Förderung der Demokratieentwicklung

Die Veranstaltungen und Projekte werden gefördert durch die „Partnerschaft für Demokratie im Kannenbäckerland“, – ein Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach – und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Das Programm fördert zivilgesellschaftliches Engagement auf allen Ebenen des Staates für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander sowie die Arbeit gegen Radikalisierungen und Polarisierungen in der Gesellschaft in Projekten und Veranstaltungen zu Themen wie politischer Bildungsarbeit, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und Demokratieförderung. Projektkoordination und Beratung übernimmt die Koordinierungs- und Fachstelle.

Dem Bündnis der „Partnerschaft für Demokratie im Kannenbäckerland“ gehören verschiedene Teilnehmer beider VGs aus Verwaltung von Vereinen, Kirche, Schulen, Polizei, Jobcenter, der Migrationsberatung sowie interessierten Bürgern an.