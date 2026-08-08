VG Höhr-Grenzhausen Freud und ein wenig „Leid“ des Bürgermeisters Birgit Piehler 08.08.2026, 10:00 Uhr

i Verbandsgemeindebürgermeister (rechts im Bild) vor dem Rathaus mit seinem jungen Büroleitungsteam Annica Schmidt und Sebastian Kilb (zentrale Steuerung Büroleitung). Birgit Piehler

In eine ganze Reihe laufender Projekte ist Verbandsgemeindebürgermeister Marco Weißer eingestiegen, die er jedoch auch als Büroleiter der Verwaltung schon mit begleitet hat, andere Projekte begannen im Verlauf des ersten Amtsjahres. Ein Resümee.

Seit einem Jahr ist Marco Weißer als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen im Amt und zieht ein erstes Resümee. In eine ganze Reihe laufender Projekte ist er eingestiegen, die er jedoch auch als Büroleiter der Verwaltung schon mit begleitet hat, andere Projekte begannen im Verlauf des ersten Amtsjahres.







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