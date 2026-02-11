Schnelle Hilfe im Notfall First Responder starten nun auch in Höhr-Grenzhausen Birgit Piehler 11.02.2026, 19:00 Uhr

i Zwei von 44 First Respondern, die in der Verbandsgemeinde nun Dienst tun, wenn es ihre Verfügbarkeit zulässt: Horst Balk (links) und Lars Reinhold. Birgit Piehler

Für die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen geht nun auch eine Gruppe mit First Respondern an den Start. Sie sollen aufgrund der räumlichen Nähe Menschen in medizinischen Notfällen helfen können, schon bevor der Rettungswagen eintrifft.

Das Netz der Ortsgemeinden mit einem First Responder-System verdichtet sich und sorgt für mehr Sicherheit der Bevölkerung im medizinischen Notfall. So wie schon inder Augst, in Montabaur, Nentershausen, Rennerod, Bad Marienberg und anderswo ist seit dem 11.







