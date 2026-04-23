Junge Unternehmensführung Firma Bruch hat meist frühzeitig den richtigen Riecher Birgit Piehler 23.04.2026, 06:00 Uhr

i Seniorchef Michaels Bruch und die frischgebackene Geschäftsführerin Paulina Bruch, beide geschäftsführende Gesellschafter. Birgit Piehler

Unternehmen, die erfolgreich mit der Zeit gehen wollen, sollten nicht allein auf Altbewährtem verharren, sondern frühzeitig neue Impulse setzen. Ein positives Beispiel hierfür ist die Firma Bruch Elektrotechnik aus Helferskirchen.

Ein Generationswechsel in der Betriebsführung ist eine Herausforderung für ein Unternehmen. Neben dem Transfer des Know-hows können auch schon mal emotionale Aspekte eine Rolle spielen, wenn im Unternehmen ein Lebenswerk steckt, das auf die sich rasant verändernden Anforderungen, vor allem im Bereich von Digitalisierung und KI, trifft.







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