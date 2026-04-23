Junge Unternehmensführung
Firma Bruch hat meist frühzeitig den richtigen Riecher
Seniorchef Michaels Bruch und die frischgebackene Geschäftsführerin Paulina Bruch, beide geschäftsführende Gesellschafter.
Seniorchef Michaels Bruch und die frischgebackene Geschäftsführerin Paulina Bruch, beide geschäftsführende Gesellschafter.
Birgit Piehler

Unternehmen, die erfolgreich mit der Zeit gehen wollen, sollten nicht allein auf Altbewährtem verharren, sondern frühzeitig neue Impulse setzen. Ein positives Beispiel hierfür ist die Firma Bruch Elektrotechnik aus Helferskirchen.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Generationswechsel in der Betriebsführung ist eine Herausforderung für ein Unternehmen. Neben dem Transfer des Know-hows können auch schon mal emotionale Aspekte eine Rolle spielen, wenn im Unternehmen ein Lebenswerk steckt, das auf die sich rasant verändernden Anforderungen, vor allem im Bereich von Digitalisierung und KI, trifft.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren