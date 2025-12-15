Finanzierung der Kommunen sind belasteter

Die Verbandsgemeinde Wirges steht seit Jahren wirtschaftlich guter Entwicklung im kommenden Haushaltsjahr vor Herausforderungen, die vor allem gesetzlichen Verpflichtungen geschuldet sind. Daraus geht eine Umlagesteigerung in der VG hervor.
In der letzten Verbandsgemeinderatsitzung des Jahres war die Stimmung unter den Ratsmitgliedern nachdenklich, dennoch blickte man abgeklärt und positiv in das neue Haushaltsjahr. Grund: Nach den Jahren, in denen es durch sorgfältigen Umgang mit den Finanzen der Verbandsgemeinde (VG) Wirges nach wohlbedachten Ratsbeschlüssen wirtschaftlich stetig bergauf ging, sieht sich die VG nun vor finanziellen Herausforderungen, die unter anderem politischen ...