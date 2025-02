Hausbrand in Freilingen Feuer in Carport ergriff auch Wohnhaus Katrin Maue-Klaeser

Birgit Piehler 02.02.2025, 17:53 Uhr

i Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Dachstuhl abgebrannt, nachdem ein im Carport ausgebrochenes Feuer sehr schnell auf das Haus übergegriffen hat. Birgit Piehler

Zu einem Feuer noch ungeklärter Ursache kam es am frühen Sonntagmittag, bei dem ein Haus niederbrannte. Die Flammen hatten sich schnell ausgebreitet und von einem Carport auf das Wohngebäude übergegriffen.

Rasend schnell haben Flammen von einem brennenden Carport am Sonntagmittag auf das Einfamilienhaus in der Freilinger Heidestraße übergegriffen, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Nicki Ahlborn sagte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort standen Einfamilienhaus und Carport bereits unter starker Rauchentwicklung in Vollbrand.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen