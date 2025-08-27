Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter ist eine 48-jährige Frau am Dienstag auf der Kreisstraße 57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen ums Leben gekommen. Ein Ermittlerteam aus Koblenz sucht nach der Unfallursache.

Zu einem Frontalzusammenstoß mit tödlichem Ausgang ist es am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 48-Jährige im Auto auf der K57 von Höhn kommend in Richtung Fehl-Ritzhausen. Der 57-jährige Fahrer des Transporters war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Rechtskurve geriet nach ersten Erkenntnissen der Polizei der Wagen der 48-Jährigen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen.

Informiert wurden die Feuerwehren aus Höhn, Oellingen, Neuhochstein und Schönberg gegen 13 Uhr über einen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Am Unfallort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Auto frontal mit dem Kleintransporter kollidiert war. Der Beifahrer des Pkw konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug schwerstverletzt eingeklemmt. Die Feuerwehr aus Höhn setzte hydraulisches Rettungsgerät zur Befreiung der Fahrerin ein, jedoch erlag die 48-Jährige noch während der Rettungsarbeiten ihren schweren Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Ihr Beifahrer wie auch der Fahrer des Transporters wurden leicht verletzt.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Zur Absperrung der Strecke nach Fehl-Ritzhausen wurde die örtliche Feuerwehr hinzu alarmiert. Weitere Absperrmaßnahmen erfolgten durch die Feuerwehr Schönberg. Die Feuerwehren übernahmen zudem das Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe. Der Fahrzeugführer des Kleintransporters und der Beifahrer des Autos kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde das Verkehrsunfall-Team der Polizei Koblenz hinzugezogen. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 18 Uhr beendet, die Unfallaufnahme dauerte bis in die Abendstunden, weshalb die K57 bis 21.30 Uhr voll gesperrt war. Im Einsatz waren 32 Kräfte von Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Westerburg und Bad Marienberg, außerdem die Rettungsdienste aus Rennerod und Daaden, der Notarzt aus Hachenburg, die Polizei Westerburg sowie der Landesbetrieb Mobilität.