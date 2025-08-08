Derzeit gibt es wenig Nachwuchs im Studiengang Werkstofftechnik der Hochschule Koblenz in Höhr-Grenzhausen. Der Campus möchte auf die Ingenieursstudiengänge aufmerksam machen, die exzellente Chancen auf dem Arbeitsmarkt versprechen.

Seit einiger Zeit schlägt sich der Mangel an Nachwuchs auch am Westerwaldcampus nieder und trifft den kleinen Fachbereich Glas im Studiengang Werkstofftechnik Glas und Keramik ganz besonders. Der Studiengang Werkstofftechnik der Hochschule Koblenz kann in Höhr-Grenzhausen als grundständiger Bachelor- und Master-Ingenieursstudiengang sowie als Duales Studium absolviert werden. Derzeit gibt es jedoch nur wenige Studieneinsteiger.

Was könnte die Ursache für die geringen Anmeldezahlen sein? Die Demografie mache auch vor dem Campus nicht halt, erklärt Simon Bartolomey, Professor am Fachbereich ´bauen – kunst – werkstoffe` im Studiengang Werkstofftechnik Glas und Keramik in Höhr-Grenzhausen. Derzeit bewege man sich in allen Bereichen auf den Tiefpunkt der Geburtenjahrgänge zu. Zudem sei die Konkurrenz durch eine Vielzahl an spezialisierten Studiengängen riesig, sodass sich junge Leute häufig erst einmal zur Orientierung in generische Studiengänge einschreiben – solche, die ein breites Spektrum an Wissen und Fähigkeiten als Grundlage für viele verschiedene Berufsfelder vermitteln, zunächst mit geringer spezifischer fachlicher Ausrichtung.

Zukunftsorientierte Neuerungen im Studiengang

Die Werkstofftechnik Glas und Keramik sei bislang eine kleine, hoch spezialisierte Sparte mit „Überzeugungstätern“ als Absolventen. Deshalb, so Bartolomey, habe man in einem regionalen Industrieworkshop gemeinsam überlegt, wie es weitergehen könne, und einen Strategieprozess auf den Weg gebracht. So habe der Fachbereich neue Module eingeführt mit dem Fokus auf zukunftsorientierte Technologien. Sie beinhalten die Themen Nachhaltigkeit, Energietechnik und Simulationstechnologie, also computergestützte Simulation.

Das Duale Studium sei etabliert worden, auch mit der Option, Absolventen an Betrieb und Region zu binden. Als Hochschule für angewandtes Wissen sei das Studium sehr praxisorientiert ausgerichtet, und biete den Studierenden eine hohe Variabilität, eigene Ideen außerhalb des Curriculums einbringen zu können. Bereits im Studium könne man von der Forschungsstärke profitieren und sei eng an aktueller Forschung, wirbt Bartolomey.

Gute Bedingungen vor Ort

Auch sonst biete das Studium vor Ort in Höhr-Grenzhausen einiges an Vorteilen. Das bestätigt auch Tina Klersy, Ansprechpartnerin für Studieninteressierte am Campus. Unter den derzeit etwa 70 hier Studierenden bestehe eine gute Dynamik, es herrsche ein semesterübergreifendes Miteinander, auch die Alumni seien gut vernetzt, und das mache den Campus besonders. „Wir haben keinen, der hier nicht ankommt.“ Jeder werde integriert. Bei fachlichen Startproblemen könne auf kurzem Wege Abhilfe geschaffen werden. Zudem sei die Wohnungssituation günstiger als in der Stadt. Dass einige Module an die Hochschule in Koblenz ausgelagert seien, sei zur Bildung von Kontakten nicht von Nachteil.

Zum Wintersemester gebe es wieder mehr Immatrikulationen, so Bartolomey. „Wir gewinnen wieder an Fahrt“, und weist darauf hin: „Wir sind im Westerwald ein frauenstarker Ingenieurszweig.“

Infos zum Studienangebot

Das Studienangebot ist außerdem mit Modulen für eine nebenberufliche Weiterbildung erweitert worden, für die sich beispielsweise schon Berufstätige einzeln einschreiben können. Über den Studiengang mit seinen Möglichkeiten wird regelmäßig auf Ausbildungsmessen, oder im Rahmen von Ausbildungstagen an Schulen informiert. Möglich ist auch ein Schnupperstudium. Ansprechpartnerin am Campus ist hierfür Tina Klersy, Tel. 02624/9109-16 oder E-Mail klersy@hs-koblenz.de red