115 Feuerwehrleute im Einsatz
Etwa 400.000 Euro Schaden bei Großbrand in Sessenbach
115 Feuerwehrleute waren am Donnerstagabend in Sessenbach im Einsatz, außerdem Polizei, das DRK und das Technische Hilfswerk. Au
115 Feuerwehrleute waren am Donnerstagabend in Sessenbach im Einsatz, außerdem Polizei, das DRK und das Technische Hilfswerk. Auch zuständige Versorger waren vor Ort.
Birgit Piehler

Personen kamen nicht zu Schaden bei dem Großbrand am Donnerstagabend in Sessenbach. Doch der Schaden für die Eigentümer der Dachdeckerfirma mit angrenzendem Wohnhaus beläuft sich auf etwa 400.000 Euro.

Lesezeit 1 Minute
Der Großbrand am Donnerstagabend in Sessenbach, bei dem eine Dachdeckerfirma mit angrenzendem Wohnhaus in Brand geraten ist, hat nach Angaben der Polizeidirektion Montabaur einen Sachschaden von etwa 400.000 Euro verursacht. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden – unsere Zeitung berichtete – da sich die Bewohner vor dem Brand ins Freie flüchten konnten.
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