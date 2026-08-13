Baumaufzucht in Neuhäusel Es grünt nicht ohne ausländische Mitarbeiter Birgit Piehler 13.08.2026, 17:00 Uhr

i Standortleiter Peter Zender (Produktion, ganz rechts im Bild) und Standortleiterin Jule Nauen (Vertrieb, Forstservice und Verwaltung, 2, v.r.) mit Mitarbeitern. Birgit Piehler

Am Gemarkungseck Neuhäusel, Eitelborn und Bad Ems befinden sich traditionell Baumschulflächen. Eine davon bewirtschaftet die Baumschule Lürssen – sie berichtet, warum ausländische Hilfskräfte vonnöten sind und wie man sie in den Betrieb integriert.

Wer in der Region um Neuhäusel wohnt oder arbeitet und die Zufahrt Richtung Koblenz auf die B49 nutzt, kommt von je her durch das Baumschulgelände, das sich mit seinem Standort „Am Stundenstein“ am Rande des Westerwaldes über die Gemarkungen von Montabaur/der VG Montabaur und Bad Ems zieht.







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