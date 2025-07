Dass die Bürger der einstmals eigenständigen Gemeinden Höhr und Grenzhausen schon mal böse Blicke aufeinander warfen, ist längst historisch. Nun besiegelt das Sommerereignis 2025 in der Kannenbäckerstadt endgültig, was seit 1936 aus den Gemeinden Höhr, Grenzhausen und Grenzau zu einer Stadt zusammengewachsen ist: Es gibt ein gemeinsames Fest!

Im Februar bereits teilte Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert den Bürgern von Höhr-Grenzhausen mit, dass zum ersten Mal in der Stadtgeschichte eine gemeinsame Kirmes der Stadtteile Höhr und Grenzhausen stattfinden werde. Die Kirmes in Höhr und in Grenzhausen habe in den Jahren zuvor nicht mehr unter einem allzu guten Stern gestanden, so der Bürgermeister. Trotz neuer Konzepte und Ideen seien die Besucherzahlen rückläufig gewesen, Schausteller hätten ihre Teilnahme dauerhaft abgesagt. Im vergangenen Jahr fand keine Kirmes mehr statt.

Wunsch nach einem gemeinsamen Stadtfest

Der Wunsch nach einer gemeinsamen Veranstaltung wurde jedoch wieder lauter, damit eine lange Tradition in der Stadt erhalten bleibe. So habe sich zügig und einhellig ein gemeinsames Konzept für die neue Kirmes in Höhr-Grenzhausen entwickeln lassen. Letschert äußerte sich erfreut, dass auch neue Akteure mit dabei seien.

Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde, die Casinogesellschaft, der Türkisch-Islamische Kulturverein, das Jugend-, Kultur-, und Bürgerhaus „Zweite Heimat“ sind ebenso dabei, wie die Karnevalsvereine, die Feuerwehr und weitere Mitwirkende.

Programm für alle Geschmäcker

Höhr-Grenzhausen lädt nun zum Start der neuen Stadtkirmes für Freitag, 25. Juli, auf den Platz der Begegnung ein. Ab 20 Uhr sorgt DJ Figaro für die richtige Stimmung, um das Kirmes-Wochenende einzuleiten. Nach dem Stadtfesttreiben am Samstag, 26. Juli, gibt es ab 20 Uhr Livemusik von Gesangs- und Stimmungsquartett Stefan Lesser. Am Sonntag, 27. Juli, läuft das Fest um 11 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst zu seinem Höhepunkt auf, dem sich um 12 Uhr der Frühschoppen anschließt und das ab 14.30 Uhr mit Jazz ausklingt.