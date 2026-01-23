Betreuungsgesetz Entmündigungen gibt es heute nicht mehr Birgit Piehler 23.01.2026, 20:00 Uhr

Mit welchen Vorurteilen nicht nur gesetzlich beauftragte Betreuer, sondern auch ihre Betreuten zu kämpfen haben und was die Arbeit oft erschwert, das berichtet die Berufsbetreuerin Andrea Wisser.

. Gesetzliche Betreuer haben auch heute noch nicht den besten Ruf, und viele Menschen scheuen den Gedanken, einen von ihnen in Anspruch nehmen zu „müssen“, obwohl ihre Unterstützung große Erleichterung bieten kann.„Vormund“, das sei noch immer das böse Wort, sagt Betreuerin Andrea Wisser und stoße oft auf Ablehnung.







