Geschichts- und Wanderinteressierte oder Familien, die ihre Ferien in der hiesigen Gegend verbringen, können in der Region um Hillscheid und Höhr-Grenzhausen Überreste des Limes-Walls erkunden und Geschichte erleben.
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Der Limes fasziniert seit Generationen. Beflügelt er doch – nicht nur mithilfe der Asterix-und-Obelix-Lektüre, unzähligen Spielfilmen und Dokumentationen – die Vorstellung über die kulturelle Hochzeit des Römischen Imperiums, sondern auch die Bewunderung für die Länge und den Umfang des Bauwerkes und dem, was es umrankt.