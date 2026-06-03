Rauszeit im Westerwald Entdeckungswandern: Wie der Limes den Westerwald prägte Birgit Piehler 03.06.2026, 07:00 Uhr

i Informationen zum den restaurierten Mauern und dem Aufbau des Limes-Kastells in Hillscheid findet man auf dieser Tafel. Birgit Piehler

Geschichts- und Wanderinteressierte oder Familien, die ihre Ferien in der hiesigen Gegend verbringen, können in der Region um Hillscheid und Höhr-Grenzhausen Überreste des Limes-Walls erkunden und Geschichte erleben.

Der Limes fasziniert seit Generationen. Beflügelt er doch – nicht nur mithilfe der Asterix-und-Obelix-Lektüre, unzähligen Spielfilmen und Dokumentationen – die Vorstellung über die kulturelle Hochzeit des Römischen Imperiums, sondern auch die Bewunderung für die Länge und den Umfang des Bauwerkes und dem, was es umrankt.







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