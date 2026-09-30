Die Polizei warnt regelmäßig – auch über die Zeitung – vor Betrugsmaschen am Telefon, bei denen Menschen schon viel Geld verloren haben. Dennoch gelingt es den Anrufern immer wieder, Menschen so zu erschrecken, dass sie darauf eingehen.
Lesezeit 3 Minuten
Man könne nicht oft genug drüber sprechen, sagt Günter Kuhn aus Deesen. Gemeint ist ein sogenannter Schockanruf, auch zu verzeichnen unter Enkeltrick-Anruf, den es in verschiedensten Varianten gibt. So oft habe es in der Zeitung gestanden, die Polizei mache immer wieder darauf aufmerksam – doch eigentlich fühle man sich selbst nicht wirklich angesprochen, bis es dann doch passiert, so Kuhn weiter.