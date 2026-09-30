Schockanruf in Deesen Enkeltricks: Man kann nicht oft genug davor warnen Birgit Piehler 30.09.2026, 17:00 Uhr

i Günter Kuhn und seine Frau haben sich nicht reinlegen lassen und warnen vor den betrügerischen Anrufen, denn zuerst gab es doch einen großen Schreck. Birgit Piehler

Die Polizei warnt regelmäßig – auch über die Zeitung – vor Betrugsmaschen am Telefon, bei denen Menschen schon viel Geld verloren haben. Dennoch gelingt es den Anrufern immer wieder, Menschen so zu erschrecken, dass sie darauf eingehen.

Man könne nicht oft genug drüber sprechen, sagt Günter Kuhn aus Deesen. Gemeint ist ein sogenannter Schockanruf, auch zu verzeichnen unter Enkeltrick-Anruf, den es in verschiedensten Varianten gibt. So oft habe es in der Zeitung gestanden, die Polizei mache immer wieder darauf aufmerksam – doch eigentlich fühle man sich selbst nicht wirklich angesprochen, bis es dann doch passiert, so Kuhn weiter.







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