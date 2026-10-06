Hoffnung auf bessere Finanzen
Eitelborn will Neubau einer Turnhalle nicht verwerfen
Die alte Turnhalle in Neuhäusel kann nicht mehr genutzt werden.
Die alte Turnhalle in Neuhäusel kann nicht mehr genutzt werden.
Thorsten Ferdinand

Den Turnvereinen in der Augst fehlen Hallenzeiten, seit die alte Augst-Halle aufgrund diverser Mängel gesperrt wurde. Derzeit ist ein Neubau aus finanziellen Gründen nicht in Sicht. Die Hoffnung lebt aber weiter, wie sich jetzt in Eitelborn zeigte.

Lesezeit 3 Minuten
Die Eitelborner wollen die Idee einer neuen Sporthalle für die Augst-Gemeinden nach der kurzfristigen Schließung der alten Augst-Halle nicht ad acta legen. Zu groß ist die Bedeutung des Sports und entsprechend der Bedarf an Räumlichkeiten, vor allem für den TV Jahn Eitelborn, wie Vorsitzender Marco Stein in einem eindringlichen Appell an den Ortsgemeinderat noch einmal betonte.
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