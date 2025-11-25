Westerwälder Industrietreffen Einsatz von KI in der Produktion ist nicht zu bremsen 25.11.2025, 13:00 Uhr

i Nadja Kratz, Geschäftsführerin des Forschungsinstituts Glas und Keramik in Höhr-Grenzhausen, organisierte und moderierte die Veranstaltung. Birgit Piehler

Referenten europäischer Unternehmen aus Industrie, Forschung und Informationstechnologie berichteten beim 2. Westerwälder Industriekolloquium über den möglichen Weg zum Einsatz von KI in Produktionsbetrieben und tauschten Erfahrungen aus.

Nach erfolgreichem Start des Westerwälder Industriekolloquiums im Jahr 2024 legte das Format in diesem Jahr mit brandaktuellen Themenschwerpunkten Prozessoptimierung, KI und Digitalisierung nach.Referenten europäischer Unternehmen aus Industrie, Forschung und Informationstechnologie berichteten über die Schritte zum Einsatz von KI in Produktionsbetrieben anhand von Best-Practice-Beispielen, setzten Impulse, tauschten Wissen, Ideen und ...







