Alte Videofilme werden Kinohit Eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit von Steinen Birgit Piehler 03.02.2026, 19:00 Uhr

i Jens Röser und Jürgen Schmidt bringen mit ihren Filmen Authentizität in die Gemeinde Steinen. Birgit Piehler

Wie haben sich Welt und Menschen in 35 Jahren in der kleinen Ortsgemeinde Steinen verändert? Die Idee, aus alten, digitalisierten und zusammengeschnittenen Videofilmen Retrospektiven zu machen und sie vorzuführen, wurde jetzt umgesetzt.

Bei einem Bier hat sich die Idee ergeben: „Wenn wir die jetzt nicht zeigen, wann dann?“ Und so kam es, dass Multi- und inzwischen Lebenskünstler Jens Röser aus Schenkelbert und Vorruheständler Jürgen Schmidt aus dem Nachbarort Steinen einen Plan entwickelten: Seit dem vergangenen Jahr bieten die beiden in Steinen in der Gemeindehalle Filmabende an.







