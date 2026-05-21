Neueröffnung GTÜ-Check
Eine eigene KFZ-Prüfstelle in Ransbach-Baumbach
Geschäftsführer Ahmet Cagrici und Key Account-Manager Salih Seyhan freuen sich auf den offiziellen Start der Prüfstelle.
Geschäftsführer Ahmet Cagrici und Key Account-Manager Salih Seyhan freuen sich auf den offiziellen Start der Prüfstelle.
Birgit Piehler

Ransbach- Baumbach besitzt nun eine KFZ-Prüfstelle, die am 30. Mai offiziell eröffnet wird. Worauf es bei der Sicherheitsprüfung ankommt, erklärt Inhaber und Prüfingenieur Ahmet Cagrici.

Lesezeit 3 Minuten
. Am Ransbach-Baumbacher Kirchwald, nahe der Autobahn 3, wird bereits seit Februar eifrig geprüft, was die Verkehrssicherheit von Westerwälder Fahrzeugen hergibt. Offiziell eröffnet die neue KFZ-Prüfstelle unter dem GTÜ-Siegel am 30. Mai feierlich und unter Begrüßung von Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Merz.

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