Musikalisches Projekt
Ein Song für den Westerwald begeistert mit Heimatgefühl
Patrick Bühler, Melanie Föllbach, Max Fischer, Lulo Reinhardt und ein Sänger des MGV Höhr (von links).
Patrick Bühler, Melanie Föllbach, Max Fischer, Lulo Reinhardt und ein Sänger des MGV Höhr (von links).
Birgit Piehler

In Höhr-Grenzhausen fand am Wochenende das Heimat-Lied und Musikvideo „Bis ich einst nicht mehr bin“, das im Keramikmuseum von verschiedenen Musikern gemeinsam vorgestellt wurde, großen Anklang.

Lesezeit 2 Minuten
Am Sonntag wurde es nun der Öffentlichkeit im Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen offiziell vorgestellt: das Musikvideo „Bis ich einst nicht mehr bin“ von Max Fischer.Ob die Organisatoren wirklich damit gerechnet hatten, dass das Auditorium des Museums mit über 300 Gästen, darunter Landrat Achim Schwickert, mehr als gefüllt sein würde, das war vielleicht dem kleinen Durcheinander zu entnehmen, das es beim Programmablauf schon mal gab, ...

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren