Höhr-Grenzhausener Heimatsong Ein Lied kann eine Brücke sein Birgit Piehler 20.02.2026, 07:00 Uhr

i Stehen fast ein Leben lang Seite an Seite: Marga und Dietmar Gerharz. Birgit Piehler

Seiner Heimatliebe zum Westerwald hat Autor Dietmar Gerharz in unzähligen kleinen und größeren Werken Ausdruck verliehen Nun, da er sich langsam schreiberisch zurückzieht, ist der Text zum Musikstück „Bis ich einst nicht mehr bin“ sein Abschlusswerk.

Von den bis dato fast 8000 Aufrufen des Musikvideos „Bis ich nicht mehr bin“ sind Vater und Sohn Dietmar und Elmar Gerharz aus Höhr-Grenzhausen ergriffen – entstammt das Projekt doch ihrer gemeinsamen Idee und der Text des Liedes aus Vater Gerharz’ Feder.







