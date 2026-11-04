Freundschaft ohne Grenzen Ein Hauch des Königs ist in Höhr-Grenzhausen verblieben Birgit Piehler 04.11.2026, 08:00 Uhr

i Monika Juraschek und Pino Confuorti kennen sich schon lange, beide unterstützen auch schon lange „Patenkinder“ in verschiedenen Ländern mit Spenden und nun auch in Ghana. Auf dem Bild ist der Gastwirt umrahmt von dem Königspaar. Birgit Piehler

Bei einem Dankesbesuch für eine Brunnenspende durch die Höhr-Grenzhäuserin Monika Juraschak hat auch Gastwirt Pino Confuorti das ghanaische Volksoberhaupt Céphas Bansah kennengelernt. Über eine freundschaftliche Entwicklung berichten beide hier.

Für Monika Juraschek und Pino Confuorti, den in Höhr-Grenzhausen beliebten Gastwirt des italienischen Restaurants „Zum Schützenhof“, ist es gleichermaßen ein Anliegen: eine kleine Möglichkeit, einigen Kindern dieser Welt und deren Familien zu helfen und eine Chancen zu geben, damit sie lernen können, später für sich zu sorgen.







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