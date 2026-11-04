Bei einem Dankesbesuch für eine Brunnenspende durch die Höhr-Grenzhäuserin Monika Juraschak hat auch Gastwirt Pino Confuorti das ghanaische Volksoberhaupt Céphas Bansah kennengelernt. Über eine freundschaftliche Entwicklung berichten beide hier.
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Für Monika Juraschek und Pino Confuorti, den in Höhr-Grenzhausen beliebten Gastwirt des italienischen Restaurants „Zum Schützenhof“, ist es gleichermaßen ein Anliegen: eine kleine Möglichkeit, einigen Kindern dieser Welt und deren Familien zu helfen und eine Chancen zu geben, damit sie lernen können, später für sich zu sorgen.