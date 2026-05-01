Künstlerbesuch aus Israel Ein bisschen Zuhause ist immer mit dabei Birgit Piehler 01.05.2026, 15:00 Uhr

i Uriel Caspi und Grit Uhlemann vor dem Atelier und Ausstellungsraum der Künstlerin in Grenzhausen. Birgit Piehler

Der israelische Keramikkünstler Uriel Caspi ist als Artist in Residence in Höhr Grenzhausen zu Gast. Der Glasurenspezialist sorgt mit seiner Arbeit und Vorträgen für Internationalität und gegenseitige Inspiration mit den heimischen Keramik-Künstlern.

Uriel Caspi ist nach dem Versuchslauf mit der finnischen Künstlerin Viivi Varesvuo bereits der zweite Artist in Residence, den Grit Uhlemann, im Rahmen des Projekts nach Höhr-Grenzhausen geholt hat. Sein Augenmerk legt er auf metallische Glasuren, sogenannte Lüsterglasuren, die seine Werke ummanteln.







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