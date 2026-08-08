Absage Hundeausstellung
Eichenprozessionsspinner wirkt in Wirges nach
Diesen Hinweis hatte Udo Herkenroth am Gelände vorgefunden, auf dem die Bobtail-Schau stattfinden sollte.
Diesen Hinweis hatte Udo Herkenroth am Gelände vorgefunden, auf dem die Bobtail-Schau stattfinden sollte.
Udo Herkenroth. Udo herkenroth

Die bundesweit größte Schau ihrer Art für Old English Sheepdogs in Wirges  musste kurzfristig abgesagt werden, weil das für die Schau vorgesehene Gelände noch mit den Hinterlassenschaften der Raupen des Eichen-Prozessionsspinners belastet war.

Lesezeit 3 Minuten
Am vergangenen Wochenende sollte in Wirges die 24. Westerwaldschau der Old English Sheepdogs, besser bekannt als „Bobtails“, stattfinden. Die bundesweit größte Schau dieser Art musste kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür war, dass das für die Schau vorgesehene Gelände mit von Raupen und Nestern des Eichen-Prozessionsspinners befallen war und auch nach der Raupenphase die Gefahr durch alte Nester und Brennhaare in der Umgebung weiterhin ...
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