. Etabliert hat sich der Unternehmerstammtisch in Wirges nach seinem Start zu Beginn des Jahres schon jetzt. Zum dritten Mal trafen sich Wirtschaftsakteure aus der VG, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen, Verbindungen zu knüpfen und den Standort in der Region zukunftsfähig zu machen. 16 Teilnehmer fanden sich diesmal in den Räumlichkeiten des Optik-Geschäfts Augenblick ihres Mitteilnehmers und diesmaligen Gastgebers, Geschäftsführer Andreas Schmidt, ein, um neben dem offenen Austausch in einem Impuls-Vortrag zum Thema „KI im Mittelstand – Chancen clever nutzen“ zu erfahren, wie KI-Tools den Alltag erleichtern, Prozesse automatisieren und neue Ideen möglich machen.

Der Stammtisch, der aus dem einmal jährlich stattfindenden, umfänglicheren Unternehmergespräch für den Austausch von Entwicklungen, Veranstaltungen oder regionaler, unternehmerischer Belange, entwachsen ist, finde guten Anklang, so Jennifer Kote von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Tourismus der Verbandsgemeinde Wirges. Kote resümiert positiv, dass bereits Kontakte unter den Teilnehmern entstanden seien, die sich bezüglich gemeinsamer Interessen zusammengefunden hätten. Nach dem Kennenlernen innerhalb der Unternehmerrunde und dem Abstecken von Interessen auf dem Weg zur Netzwerkbildung solle der Stammtisch weiterhin etwa alle sechs Wochen stattfinden.

i Nach dem Impuls-Vortrag wird über die Möglichkeiten und kritischen Punkte beim Einsatz von KI diskutiert. Birgit Piehler

Von Augenoptik über Unternehmensberatung bis Zahnmedizin kämen hier verschiedene Branchen zusammen. Obwohl sich größere Unternehmen von denen, die vor allem in Einzelhandel und Verkauf tätig sind, bezüglich mancher Interessen unterscheiden, könne man hier voneinander lernen und erhalte einen gegenseitigen Einblick in die Belange der anderen. Dabei wechsle, wie vorab vereinbart, der Veranstaltungsort: Der eine oder andere Teilnehmer könne je nach seinen räumlichen Möglichkeiten einladen, oder man treffe sich in einer Gastronomie vor Ort.

An diesem Abend beschäftigte der Einsatz der KI in kleineren und mittleren Unternehmen die Teilnehmer, die Referent Christian Tilleke von der Social Media-Agentur Pacemaker zum Start seines Vortrags als „Must Have“ bezeichnete.

Bestandsaufnahme des Betriebs zum Start

KI werde gebraucht und sei von hoher Effizienz, warb er. Die wirtschaftlichen Vorteile der KI-Nutzung seien offensichtlich, so der Referent, allerdings müsse man einige Dinge beachten und lernen. Als Unternehmer sei es unabdingbar, KI zukünftig zu nutzen, denn sie sei in verschiedenen Rollen als „Mitarbeiterin“ einsetzbar: unter anderem in den Bereichen Personalmanagement, Finanzmanagement, wie auch in Marketing oder Kundenservice, womit er grundsätzlich auf das Interesse und die Zustimmung der Teilnehmer stieß.

Zunächst solle und könne eine KI unmittelbar zur Bestandsaufnahme des eigenen Unternehmens genutzt werden. Dabei gehe es um das Identifizieren der laufenden Prozesse, sie mit neuen Strategien zu optimieren und umzusetzen, und diesen Prozess auch weiterhin am Laufen zu halten.

Umgang mit der KI lernen

Doch die KI einfach mit Frageversatzstücken zu beauftragen reiche nicht aus, es komme auf den richtige und sorgfältig gewählten Prompt an (Eingabeaufforderung an eine KI, zur Erzeugung eines erwünschten Ergebnisses). Sie enthalte Angaben zu beteiligten Personen, der Aufgabe, Einzelschritten, Kontext und Ziel.

„Google ist tot“ heißt es bereits jetzt, so Tilleke und verursachte eine kurze, erste Unruhe unter den Zuhörern. Noch sei es aber nicht so weit. Allerdings werde die Internet-Suche zunehmend über die KI laufen – und das werbefrei. Wer bislang mit einer Website, guten Bewertungen und Keywords gut auf Google vertreten sei, den finde später auch die KI mit seinen Referenzen.

Als durchaus euphorisch bewertete ein Teilnehmer anschließend den Vortrag und fragte nach kritischen Aspekten, die der Einsatz von KI nach sich ziehe. Die Entwicklung stecke noch in den Kinderschuhen und es sei Einarbeitung vonnöten, räumte Tilleke ein. Beispielsweise, wie Optionen zu beachten seien, die die Eingabe der eigenen, personalisierten Nutzerdaten ins Netz verhinderten.

Anwendungsmöglichkeiten der KI im kleinen oder mittleren Unternehmen

Eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten der KI stellte der Experte vor: Firmenrundmails können in kurzer Zeit individuell personalisiert werden, denn die KI kann die Bedarfe und vorangegangenen Kontakte tracken. Für die Aufstellung der eigenen Firmenwebsite biete eine KI viele Möglichkeiten: Aktuelle News und Blogs sind in vielschichtiger Weise einstellbar. In einfacher Weise ist die Resonanz anderer auf den Auftritt der eigenen Firma erkennbar, sind Einkaufslisten und Konkurrenzabfragen erstellbar. Während ChatGPT Termine vereinbart, kann Zeit für andere Aufgaben genutzt werden. Werbung – bis hin zu komplett KI generierten Videos – kann in kürzester Zeit ohne hohe Kosten und Aufwand erstellt werden. Die Anwendung von KI im Unternehmensbereich sollte geschult werden und das Team eines Betriebes einbezogen werden, denn von einer großen Anzahl an Tools gilt es, eine zugeschnittene Auswahl zu nutzen und sich die Vorgehensweise zur effizienten Arbeit mit KI anzueignen.