Zum dritten Male hat Schülerin Eilif Özbaş im Fach Bildende Kunst Schüler verschiedener Jahrgangsstufen des Gymnasiums im Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen an einem Europäischen Malwettbewerb erfolgreich teilgenommen.
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Bereits zum dritten Male hat Schülerin Eilif Ceren Özbaş 2026 an dem Europäischen Wettbewerb im Fach Bildende Kunst Schüler verschiedener Jahrgangsstufen des Gymnasiums im Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen erfolgreich teilgenommen. Die 13-jährige Siebendklässlerin habe schon immer gerne gemalt, sagt sie selbst und möchte später gerne einmal beruflich „was mit Malen oder zeichnen machen.