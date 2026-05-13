Gezeichnet in Höhr-Grenzhausen Dreimal unter den Landesgewinnern im Malwettbewerb Birgit Piehler 13.05.2026, 07:00 Uhr

i Eilif Eilif Özbaş (links) und ihre Sprach-Lehrerin Rahime Önkol. Birgit Piehler

Zum dritten Male hat Schülerin Eilif Özbaş im Fach Bildende Kunst Schüler verschiedener Jahrgangsstufen des Gymnasiums im Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen an einem Europäischen Malwettbewerb erfolgreich teilgenommen.

Bereits zum dritten Male hat Schülerin Eilif Ceren Özbaş 2026 an dem Europäischen Wettbewerb im Fach Bildende Kunst Schüler verschiedener Jahrgangsstufen des Gymnasiums im Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen erfolgreich teilgenommen. Die 13-jährige Siebendklässlerin habe schon immer gerne gemalt, sagt sie selbst und möchte später gerne einmal beruflich „was mit Malen oder zeichnen machen.







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