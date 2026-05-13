Gezeichnet in Höhr-Grenzhausen
Dreimal unter den Landesgewinnern im Malwettbewerb
Eilif Eilif Özbaş (links) und ihre Sprach-Lehrerin Rahime Önkol.
Eilif Eilif Özbaş (links) und ihre Sprach-Lehrerin Rahime Önkol.
Birgit Piehler

Zum dritten Male hat Schülerin Eilif Özbaş im Fach Bildende Kunst Schüler verschiedener Jahrgangsstufen des Gymnasiums im Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen an einem Europäischen Malwettbewerb erfolgreich teilgenommen.

Lesezeit 1 Minute
Bereits zum dritten Male hat Schülerin Eilif Ceren Özbaş 2026 an dem Europäischen Wettbewerb im Fach Bildende Kunst Schüler verschiedener Jahrgangsstufen des Gymnasiums im Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen erfolgreich teilgenommen. Die 13-jährige Siebendklässlerin habe schon immer gerne gemalt, sagt sie selbst und möchte später gerne einmal beruflich „was mit Malen oder zeichnen machen.

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