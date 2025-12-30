Silvesterfeuerwerk Diskussion um Böllerverbot wieder entflammt Birgit Piehler 30.12.2025, 14:00 Uhr

i Feinstaub oder nur Dampf. Messungen contra Schätzung, Gesundheit und Naturschutz gegen Vergnügen - die Diskussion ist aktueller denn je. Birgit Piehler

Die Diskussion um ein Böllerverbot ist präsenter denn je, auch im Westerwald. Inzwischen ist ein Großteil der Bevölkerung, nicht nur im Sinne des Naturschutzes, für ein Verbot. Dennoch gibt es viele Meinungen und Überlegungen zu Alternativen.

. Seit Jahren wird die Debatte um ein mögliches Verbot der Silvesterböllerei geführt, doch in diesem Jahr flammt sie ganz besonders auf. Teils gibt es in den Städten verbotene oder erlaubte Zonen, die nordfriesische Insel Föhr verbietet das Abschießen von Raketen und Böllern gänzlich, und in den Niederlanden wird das private Böllern ab dem kommenden Jahr verboten, weshalb die Forderung auch hierzulande neuen Auftrieb gewinnt.







