Kommunalpolitik setzt Impuls Die Westerwälder haben mehr Potenzial, als sie denken 11.11.2025, 17:00 Uhr

i Gelungener kommunalpolitischer Austausch im Westerwald: (von links) Guido Malm (stellvertrender Vorsitzender des KPV), Boris Nannt (Vorstandsvorsitzender Akademie Deutscher Genossenschaften), Eva-Keil-Becker (Geschäftsführerin Becker Hörakustik), Alexandra Marzi (Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Wirges), Ralf Kölbach, (Vorstandssprecher Westerwaldbank) und Hans Ulrich Richter-Hopprich (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur). Birgit Piehler

3. Westerwälder Kommunalkongress – das klingt auf Anhieb nicht zwingend nach einer mega-spannenden Veranstaltung. Und doch hatte das, was in Wirges diskutiert wurde, sehr viel Bezug zur Praxis und Lebenswirklichkeit der Menschen in der Region.

Zum 3. Westerwälder Kommunalkongress hatte die Kommunalpolitische (KPV) Westerwald und die CDU-Kreistagsfraktion alle Mitglieder kommunaler Räte und Gremien nach Wirges eingeladen, um aktuelle Themen zur Disposition zu stellen und kommunalpolitisch engagierte Menschen aus dem Westerwald im Bürgerhaus Wirges in den Dialog zu bringen.







