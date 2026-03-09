Organisation im Notfall geübt
Die Verwaltung probt den Notstand
Der Sitzungssaal, der technisch gut ausgestattet ist, diente für das Notfall Szenario als Einsatzzentrale.
Der Sitzungssaal, der technisch gut ausgestattet ist, diente für das Notfall Szenario als Einsatzzentrale.
Frederic Kruft

Auslöser für eine Notfall-Übung in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen war der über mehrere Tage andauernde Stromausfall in Berlin aufgrund eines Sabotage-Aktes. Verantwortliche des Kreises und der VG-Bürgermeister zeigten sich zufrieden.

Lesezeit 2 Minuten
Um dem Fall eines Unwetters mit größtmöglichen annehmbaren Folgen wie Sturm, Starkregen und überflutete Keller mit Stromausfall im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen sowie angrenzenden Ortschaften begegnen zu können, hat sich die Verwaltung der VG einmal selbst auf die Probe gestellt.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder Zeitung

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren