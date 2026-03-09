Organisation im Notfall geübt Die Verwaltung probt den Notstand Birgit Piehler 09.03.2026, 19:00 Uhr

i Der Sitzungssaal, der technisch gut ausgestattet ist, diente für das Notfall Szenario als Einsatzzentrale. Frederic Kruft

Auslöser für eine Notfall-Übung in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen war der über mehrere Tage andauernde Stromausfall in Berlin aufgrund eines Sabotage-Aktes. Verantwortliche des Kreises und der VG-Bürgermeister zeigten sich zufrieden.

Um dem Fall eines Unwetters mit größtmöglichen annehmbaren Folgen wie Sturm, Starkregen und überflutete Keller mit Stromausfall im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen sowie angrenzenden Ortschaften begegnen zu können, hat sich die Verwaltung der VG einmal selbst auf die Probe gestellt.







