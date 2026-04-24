Wandern und Einkehr am Köppel Die Spezialität ist Aschebraten mit Aussicht Birgit Piehler 24.04.2026, 20:00 Uhr

i Die Schwestern Silke König (links) und Simone Pietsch und Oliver Bösch in der schmalen, aber langen Küche der Köppelhütte. Hier wird an Spitzentagen Hochleistung vollbracht. Birgit Piehler

Am 1. Mai ist wieder Hochbetrieb auf der Köppelhütte, beliebtes und einziges gastronomisch betriebenes Wanderausflugsziel mit wunderschönem Ausblick über die Region. Die Wirtsleute meistern den Ansturm dennoch: mit Leidenschaft und guter Laune.

. Eine wunderschöne Aussicht erwartet die Wanderer und Radfahrer bei klarem Wetter vom Köppel, auf der Grenze zwischen Montabaur und Dernbach gelegen. Doch nicht nur die Aussicht lädt ein, sondern auch die traditionelle Einkehr in der Köppelhütte als einzigem gastrobetriebenem Wanderziel im Unteren Westerwald.







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