Großes Interesse für Keramik Die Sonne lachte über dem Höhr-Grenzhäuser Keramikmarkt Birgit Piehler 09.06.2026, 17:00 Uhr

i Ein zarter Goldrand am Geschirr. Goldränder liegen wieder im Trend. Birgit Piehler

An 134 Ständen präsentierten am vergangenen Wochenende heimische und internationale Keramiker ihre Kunst auf dem 46. Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen. Die Beteiligten ziehen ein positives Fazit.

Ein großartiger 46. Internationaler Keramikmarkt in Höhr-Grenzhausen mit vielen Tausend Besuchern ist am vergangenen Wochenende mit einem guten Resümee für alle Beteiligten zu Ende gegangen. Vom Wetter bis zu den Besucherzahlen, über ein abwechslungsreiches Angebot mit 134 Ständen keramischen Kunsthandwerks, bis hin zum Rahmenprogramm und der Kulinarik hat alles gepasst.







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