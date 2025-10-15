4,9 Millionen Euro Kosten
Die Ortsdurchfahrt Leuterod wird bald ausgebaut
Demnächst müssen sich die Anwohner der Leuteroder Ortsdurchfahrt auf Einschränkungen einstellen, doch dafür wird die Straße jetzt "schön" gemacht.
Thorsten Ferdinand

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez, die Verbandsgemeinde Wirges und die Verbandsgemeindewerke Wirges teilten mit, dass ab dem 20. Oktober die Bauarbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Leuterod beginnen werden.

Lesezeit 2 Minuten
Derzeit fragen sich wohl die Bürger verschiedener Westerwälder Kommunen, wann es wen das nächste Mal „erwischt“ – mit einer Baustelle auf den gewohnten Wegen im Alltag. Doch in Anbetracht des Zustands vieler Straßen dürfte wohl die Einsicht über die Schimpftiraden siegen, wenn das eigene Fahrzeug wieder einmal richtig durchgerüttelt wird.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region