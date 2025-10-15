4,9 Millionen Euro Kosten Die Ortsdurchfahrt Leuterod wird bald ausgebaut 15.10.2025, 13:00 Uhr

i Demnächst müssen sich die Anwohner der Leuteroder Ortsdurchfahrt auf Einschränkungen einstellen, doch dafür wird die Straße jetzt "schön" gemacht. Thorsten Ferdinand

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez, die Verbandsgemeinde Wirges und die Verbandsgemeindewerke Wirges teilten mit, dass ab dem 20. Oktober die Bauarbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Leuterod beginnen werden.

Derzeit fragen sich wohl die Bürger verschiedener Westerwälder Kommunen, wann es wen das nächste Mal „erwischt“ – mit einer Baustelle auf den gewohnten Wegen im Alltag. Doch in Anbetracht des Zustands vieler Straßen dürfte wohl die Einsicht über die Schimpftiraden siegen, wenn das eigene Fahrzeug wieder einmal richtig durchgerüttelt wird.







