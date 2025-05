Die Machbar in Montabaur macht´s möglich

Martina Heiser hat viele Ideen, etwas mit den Best Agern zu unternehmen und den jüngeren unter den Senioren ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Dafür hat sie in Montabaur die Machbar auf die Beine gestellt.

Es hat ein bisschen gebraucht, bis Martina Heisser den Ort zur Umsetzung für ihre Ideen in der Montabaurer Innenstadt eingerichtet hatte. In der Machbar, die seit April in der Montabaurer Innenstadt eröffnet hat, laufen nun die Vorbereitungen für die Veranstaltungen, die die engagierte (Un-)Ruheständlerin für Senioren vorbereitet hat.

Dabei geht es nicht allein um Gedächtnistraining, Bewegung oder Bingospielen, sondern um ein Konzept, das den Senioren auch kostenfrei praktische Tipps aus dem gewerblichen Umfeld der Innenstadt, kleine Events zu Themenbereichen wie Kreativität mit Garn und Handwerk oder „Schönheit“ anbieten möchte. Martina Heisser ist schon seit rund drei Jahren ehrenamtlich unterwegs.

i 24 Personen nimmt der Raum in der Machbar maximal auf. Birgit Piehler

Bereits seit 2023 engagiert sich die 66-Jährige für Senioren. Über 1000 Teilnehmer hatte sie auf rund 80 Events. Bislang konnten Räume in der Stadthalle oder gastweise anderswo genutzt werden, doch die Möglichkeiten werden weniger. Nachdem sie ein Dreivierteljahr ohne Veranstaltungsraum war und vor allem im Winter einen Innenraum braucht, hat sich Martina Heisser überlegt, ihre eigenen Geschäftsräume zur Vermietung anzubieten.

Der Stadt legte sie ein Konzept vor, mit dem Angebot, das sie den Senioren in Montabaur und Umgebung zu unterbreiten plant. Doch, weil dieses Konzept neben ehrenamtlicher auch doch auch einige werbliche Aspekte enthielt, zögerte die Stadt. Auch mit dem TuS Montabaur sprach Heisser über eine kooperative Nutzung ihres Raumes am Konrad-Adenauer-Platz an, der zuvor eine Weinbar und eine Buchhandlung beherbergte.

Zielgruppe: Best Ager

Dann nimmt Martina Heisser die Sache selbst in die Hand, renoviert auf eigene Kosten den gut erreichbaren Raum in der Innenstadt, stattet ihn aus und eröffnet im April die Machbar. Eine kleine Teeküche schafft sie ebenfalls herbei um auch mal Kaffee kochen oder Becher abwaschen zu können. Gastronomische Aktivitäten dürfen hier allerdings nicht vonstattengehen, die Versorgung mit Essen sei nicht erlaubt, erklärt sie. Ebenso seinen in ehrenamtliche Einrichtungen keine kommerziellen Angebote erlaubt.

Ihr Konzept, das kann sie nun unter „Pro aktiv 60 plus“ anbieten. Die Zielgruppe der Machbar, das sind die sogenannten Best Ager, erklärt die ehemalige Betriebswirtin, denen sie sich überzeugt zuordnet, wie sie, mit ihrer Motivation und ihrem Erscheinungsbild – modisch frisiert, mit einem dezent aufgelegten Make-up – unter Beweis stellt.

Erweitertes Programm

Aktive und jüngere Best Ager können in der Machbar nicht nur eine Reihe von Events besuchen, bei denen sie sich mit einem abwechslungsreichen Angebot rund ums Garn kreativ beschäftigen können, sondern auch an Aktivitäten aus dem Handwerk, wie dem Upcycling von Kleidung, Töpfern, Malen, und schließlich mit Mental-Training oder Urban Sketching, Boßeln oder Fotografieren teilnehmen können.

Die Idee, die wirklich neu ist, sind Vorträge von Gewerbetreibenden aus der Nähe. Sie werden beispielsweise vortragen, wie das juristisch mit dem Vererben und erben geht, was eine Fußpflege umfasst oder was ein Friseur mit feinem Haar, wie es sich häufig mit zunehmendem Alter einstellt, anfangen kann.

Schönheit ist immer ein Thema

Schönheit wird außerdem ein Thema sein, Fitness, Typenberatung und Pflege gehören dazu. „Wir wollen hier nichts verkaufen, nur informieren“, sagt Heisser, auch der Eintritt sei umsonst. Zudem habe die Ehrenämtlerin vor, Musik mit den Gästen zu machen. Ein Klavier habe sie für die Machbar geschenkt bekommen und sie wisse auch schon, wer darauf spielen und die Gruppen beim gemeinsamen Singen begleiten könne.

Ideen habe sie noch viele, so Heisser, die auch Sicherheitsberaterin, DSB-Trainerin für verschiedene Sportangebote und Senior-Trainerin ist: Mitmach-Events auf offner Bühne, Tanzen, Minigolfspielen oder gemeinsame Konzertbesuche. Schließlich möchte sie mit den Teilnehmern ein Buch erstellen, das die besten Seiten von Montabaur zeige – anders als die üblichen Stadtführer. Es soll aus den Veranstaltungen, wie Urban Sketching, heraus entstehen mit dem Blick der Teilnehmer auf ihre Stadt.

Das Programm im Mai und Juni

„Locker mit Hocker“ – Konzertbesuch „The Peteles“, Samstag, 24. Mai, 19 Uhr, Treffen 18.30 vor Katholischen Kirche Montabaur

„Aktiv-Bingo“ – mit jeder Zahl Spaß & Wohlbefinden gewinnen, Mittwoch, 28. Mai, 14 Uhr in der Machbar – Konrad-Adenauer-Platz 10

Highlights im Juni

Montag, 2. Juni, 14 Uhr – “TYP-ICH“: Auftaktveranstaltung zur neuen Eventreihe PROtoTYP

Freitag, 13. Juni, 14 Uhr – Gäste-Event Bogenschießen beim BSC Wirges

Mittwoch 25. Juni, 14 Uhr – Hinter den Kulissen der Firma Goerg & Schneider: Auftaktveranstaltung für zukünftige Töpfer-Events in der Machbar

Und: Boule to go, Nordic-Walking im Stadtwald, Kraftquelle und weiteres.

Eigene Ideen sind ebenfalls erwünscht! Aktuelle Informationen unter: https://pro-martina-heisser.webador.de/event-kalender, um verbindliche Anmeldung wird bis drei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung gebeten: E-Mail anmeldung-event@ gmx-topmail.de, Mailbox oder Whatsapp 0176/ 57724935. Teilnahme auf eigene Verantwortung und Selbstkosten-/Selbstzahlerbasis.