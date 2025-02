Höhr-Genzhäuser „Vasen“ Die „Galerie der Gefäße“ soll wieder ins Auge fallen 25.02.2025, 15:45 Uhr

i Blick auf die Galerie der Gefäße an der Zu- und Abfahrt zur Autobahn in Höhr-Grenzhausen. Birgit Piehler

Ein Hingucker soll die Höhr-Grenzhäuser „Klagemauer“ im Kreisverkehr an der Ausfahrt der A48 mit seiner Gefäß-Galerie sein. Doch auch hier haben die vergangenen fast 20 Jahre eine Auffrischung notwendig gemacht.

Schon im vergangenen Jahr wurden im Marketingausschuss des Stadtrates die schmuddeligen Keramikgefäße beklagt, die die Mauer des Kreisels an der Ortszufahrt Höhr-Grenzhausen zieren – dort, wo der Weg von der Autobahn in die Stadt hineinführt und der Blick auf die in der Stadt hervorgebrachten Künste fallen soll.

