Individuelle letzte Ruhe Die Bestattungskultur wandelt sich 22.11.2024, 11:51 Uhr

Viele Menschen machen sich heute Gedanken, wie sie einmal bestattet werden wollen. Einige möchten ihren Angehörigen keine Arbeit machen oder haben niemanden, der sich später mal ums Grab kümmert. Viele Möglichkeiten haben sich eröffnet.

{element}Beerdigungen sind in der heutigen Zeit individueller geworden. „Ungeschriebene Gesetze“ und standardisierte Abschiedsrituale drücken Hinterbliebene heute nicht mehr in starre Formen, was Trauer oder Beisetzung angeht. Wo der eine ein aufwendiges Grab hinterlassen möchte, will der andere den Hinterbliebenen keine Arbeit machen oder ihm ist sein Verbleib einfach nicht wichtig.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen