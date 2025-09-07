Warum selbst kleine Maßnahmen im Wald Hochwasserschutz und die Biodiversität fördern, erklärt Forstinspektorin Yasmin Wingender und stellt ein seit einiger Zeit angewandtes Konzept für den Wasserrückhalt im Wald der Montabaurer Höhe vor.

Das Thema Bodentrockenheit und die Reduzierung des vorhandenen Grundwassers sind nach Dürrejahren, dem Borkenkäferbefall und Wiederaufforstung mehr denn je präsent. Trotz regenreicher Phasen in diesem Sommer leiden die Bäume weiter, auch auf der Montabaurer Höhe.

Sandro Heubes ist Forstinspektor. Er hat im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit das Konzept entwickelt, das ebenso einfach wie nachhaltig und günstig ist. Yasmin Wingender, Forstinspektorin, Landesforsten Rheinland-Pfalz und Leiterin Waldnaturschutz Region Nord, zeigte unserer Zeitung bei einem Waldspaziergang das neue Projekt zum Wasserrückhalt im Wald, das nach diesem Konzept nun in den Waldgebieten der Montabaurer Höhe zum Einsatz kommt.

i Vertiefung, die das Niederschlagswasser auffängt und langsam einsickern lässt. Birgit Piehler

„In den vergangenen 50 Jahren wurde der Wald bewusst entwässert“, so erklärt die Forstinspektorin. Mit einer Vielzahl an Entwässerungsgräben zur Erleichterung der Waldwirtschaft und Nutzbarmachung wurde dafür gesorgt, dass Regenwasser vertikal abwärts floss und nun auch bei heutigen Starkregenereignissen über den teils durch Trockenheit verdichteten Boden in großen Mengen in die Senken fließt. Dabei wurden zudem häufig Wege überschwemmt und machten sie ungangbar oder zum Wirtschaften schwer befahrbar.

Inzwischen habe man einige der Kanäle des ehemaligen Entwässerungssystems wieder verschlossen, aber vor allem leite man das abfließende Wasser aus Gräben mithilfe von Rigolen, unter der Erdoberfläche angeordnete Pufferspeicher, die eingeleitetes Regenwasser aufnehmen und versickern lassen, an vielen Stellen unter den Wegen hindurch.

„Es ist so trocken – jeder Tropfen Wasser, den wir zurückhalten, ist viel wert. “

Forstinspektorin Yasmin Wingender

Um diesen Effekt zu verstärken, seien vielen solchen Rigolen zudem Vertiefungen vorgesetzt, in denen sich das Wasser ansammeln kann. Das dort stehende Wasser biete Raum für Amphibien und Insekten. Feuersalamander und andere Eidechsen seien hier ebenso wieder zu finden wie der Eisvogel und die Wasseramsel, berichtet Wingender. Die Vertiefungen werden von den Forstämtern gepflegt, das entnommene Substrat kann neben der Vertiefung ausgebracht werden und diene wiederum als Nährboden oder Aussaat für neue Pflanzen und Tiere.

Schmale Wasserverläufe hangabwärts oder entlang der Wege sind außerdem zu flachen Gräben erweitert worden, um Erosionsrillen, die sich auswaschen und stetig vertiefen, zu verhindern. Abflussspitzen werden damit ebenfalls vermieden, und das Wasser kann besser einsickern. Die Vertiefungen dienen gleichwohl zum Trinken für Waldtiere. Sie habe sogar schon Rotwild in den Vertiefungen baden sehen, sagt Wingender begeistert.

i Zu sehen sind die Wassergräben, die sich durch den Waldboden ziehen und das Wasser in die durch Regenarmut der vergangenen Wochen momentan beinahe ausgetrocknete Vertiefung und die Rigole (im Vordergrund mit Steinschichtungen) leiten soll. Birgit Piehler

Inzwischen werden diese Maßnahmen bei jedem Wegebau eingesetzt und sind bereits zahlreich im Wald zu finden. „Es ist so trocken – jeder Tropfen Wasser, den wir zurückhalten, ist viel wert“, sagte Wingender, die Maßnahmen bringen viel, es komme unten merklich weniger an.

Beinahe idyllisch plätschert das Wasser in einige der „Tümpel“, Wasserpflanzen haben sich hier angesiedelt, und eine artenreiche Vegetation nutzt dankbar die Umgebung der kleinen Gewässer. Tiere und Pflanzen siedeln sich schnell an und nutzen den neuen Lebensraum gleichermaßen. Als „Hotspot der Artenvielfalt“ bezeichnet die Forstinspektorin die Vertiefungen, die Wasserläufe sorgen auch für Vernetzung der Biotope und Tierarten.

i Vertiefung, die eine üppige Vegetation und eine Vielzahl an Tierarten angezogen hat, vor einer durch Bewuchs nicht mehr sichtbaren Rigole. Birgit Piehler

Die Maßnahmen werden über das Bundes-Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement (FNR) unterstützt, sodass sie auch für Gemeinden mit wenig Geld möglich sind. Andernorts, wo an steileren, wenigbewachsenen Hängen viel Wasser hinunterfließt, werden auch Dolen zum Einsatz gebracht, hier fließt das Wasser unmittelbar durch ein Rohr (Dole) unter dem Weg ab, um dann in Gräben oder auf Flächen versickern zu können. Es seien viele kleine Maßnahmen, die zum Einsatz kämen, sagt Wingender, je nach Beschaffenheit und Dynamik der Wasserverläufe im Gelände sei zu entscheiden, welche sich eigne. Mit den einfachen Maßnahmen könnten die Gemeinden zudem Kosten für die Instandsetzungen von Wegen sparen, sie tragen zur Artenvielfalt bei, vermeiden Erosion und bewirken aktiv Hochwasserschutz.

Rigolen im Einsatz

Rigolen sind als unterirdischer Durchlass oder Graben für Wasser angelegt und mit einem Vlies sowie verschiedenen starken Schichten aus Kies und Steinen ausgefüllt. Sie sorgen dafür, dass das Niederschlagswasser zwischengespeichert wird und langsam in das umliegende Erdreich versickert (Pufferwirkung).