Angriff auf die Honigbienen Die Asiatische Hornisse ist im Westerwald angekommen Birgit Piehler 16.07.2026, 14:00 Uhr

i Zwei Arbeiterinnen am Eingang ihres Primär-Nestes. Hugo Schneider

Wie stark sich die Asiatische Hornisse ausbreiten und zur Bedrohung werden kann, sieht man an den Zahlen, die es aus Frankreich und mittlerweile auch aus Baden-Württemberg gibt. Mit beherzter Initiative ließe sich die Ausbreitung zumindest eindämmen.

„Totmachen!“ lautet die Empfehlung von Susanne und Hugo Schneider, Agraringenieure und privat Imker mit speziellen Fachfortbildungen, zur Sichtung einer Asiatischen Hornisse – auch wenn es zunächst drastisch klingen mag. Das erklärt sich so: Die Asiatische Hornisse gilt als invasive Art in Europa.







Artikel teilen

Artikel teilen