Wie stark sich die Asiatische Hornisse ausbreiten und zur Bedrohung werden kann, sieht man an den Zahlen, die es aus Frankreich und mittlerweile auch aus Baden-Württemberg gibt. Mit beherzter Initiative ließe sich die Ausbreitung zumindest eindämmen.
Lesezeit 3 Minuten
„Totmachen!“ lautet die Empfehlung von Susanne und Hugo Schneider, Agraringenieure und privat Imker mit speziellen Fachfortbildungen, zur Sichtung einer Asiatischen Hornisse – auch wenn es zunächst drastisch klingen mag. Das erklärt sich so: Die Asiatische Hornisse gilt als invasive Art in Europa.