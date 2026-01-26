Mit ihrem neusten Programm richteten Schauspieler Roman Knižka und Opus 45 in Höhr-Grenzhausen den Blick auf die dramatische Schlussphase der Weimarer Republik ab 1929. Der Titel „Deutschland, siehst Du das nicht?“ greift Kurt Tucholskys Warnruf auf.
Es sind vor allem alte Texte, die Roman Knižka rezitiert: Aus Gedichten, Briefen, Zeitungsartikeln, doch nicht nur die vorgehaltene Spiegelung zum aktuellen gesellschaftlichen und politischen Geschehen, sondern auch die Darstellungskraft des Schauspielers machen sie fast schmerzhaft lebendig.