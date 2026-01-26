Opus 45 und Roman Knižka „Deutschland, siehst Du das nicht?“ Birgit Piehler 26.01.2026, 14:00 Uhr

i Die brillante Darstellung von Roman Knižka zum Thema Ende der Weimarer Republik lässt den Zuschauern schon mal das Blut in den Ader gefrieren. Birgit Piehler

Mit ihrem neusten Programm richteten Schauspieler Roman Knižka und Opus 45 in Höhr-Grenzhausen den Blick auf die dramatische Schlussphase der Weimarer Republik ab 1929. Der Titel „Deutschland, siehst Du das nicht?“ greift Kurt Tucholskys Warnruf auf.

Es sind vor allem alte Texte, die Roman Knižka rezitiert: Aus Gedichten, Briefen, Zeitungsartikeln, doch nicht nur die vorgehaltene Spiegelung zum aktuellen gesellschaftlichen und politischen Geschehen, sondern auch die Darstellungskraft des Schauspielers machen sie fast schmerzhaft lebendig.







