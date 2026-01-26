Weimarer Republik und heute „Deutschland, siehst Du das nicht?“ Birgit Piehler 26.01.2026, 19:00 Uhr

i Das Ensemble von Opus 45, das in wechselnden Besetzungen auftritt, mit Schauspieler Roman Knižka (im Vordergrund). Daniel Häker

Opus 45 ist wiederholt zu Gast im Kannenbäckerland, denn das Ensemble mit Schauspieler Roman Knižka stößt auf große Resonanz. Wer und was dahinter steht und wie der Schauspieler mit dem Ensemble zusammenkam, berichtet er unserer Zeitung.

. Einige der Literatur- und Musikprogramme von Opus 45 mit Roman Knižka sind hochpolitisch und reflektieren auf scharfe, oft auch auf charmante Weise und aus vielen zeitgenössischen Sichtweisen geschichtliche Entwicklungen. Andere beobachten zeitgenössisches Geschehen in der Kulturgeschichte Deutschlands.







